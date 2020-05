Drievoudig olympisch kampioen Bobby Morrow (84) overleden

Morrow werd in Melbourne olympisch kampioen op de 100, 200 en 4x100 meter. Hij bevindt zich daarmee in select gezelschap. Alleen Jesse Owens (1936), Carl Lewis (1984) en Usain Bolt (2012 en 2016) wonnen deze drie afstanden ook op dezelfde Spelen.

Morrow was pas 20 jaar toen hij excelleerde in Melbourne. Ook een virus, dat hij kort voor het mondiale sportevenement opliep, kon niet verhinderen dat hij als topfavoriet drie keer goud won. Morrow werd door Sports Illustrated gekozen tot sportman van het jaar.

Twee jaar later stopte Morrow al met atletiek. Hij werd boer en houtbewerker. In de aanloop naar de Spelen van 1960 maakte de Amerikaan nog een korte comeback, maar als gevolg van een liesblessure wist hij zich niet te plaatsen voor het evenement in Rome.

Morrow liep in zijn relatief korte carrière elf wereldrecords. Hij werd in 1989 opgenomen in de Hall of Fame van de Amerikaanse atletiek.