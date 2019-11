Vijf op een rij voor Van der Poel

Na zeges in Ruddervoorde, op het EK, in Niel en zaterdag in de wereldbekerwedstrijd van Tabor was de Nederlandse wereldkampioen zondag ook de beste in de Flandriencross, een wedstrijd om de DVV-trofee. Het was de vierde keer op rij dat Van der Poel de wedstrijd in het Belgische Hamme won.

Laurens Sweeck bleef vanaf het moment dat Van der Poel er alleen vandoor ging nog het dichtst in de buurt. De Belg eindigde op 40 seconden als tweede, nog ruim voor zijn landgenoot Tim Merlier. De Nederlander Lars van der Haar werd vierde, zijn landgenoot Corné van Kessel negende.

Van der Poel was daarmee ook na een emotionele week waarin zijn opa Raymond Poulidor overleed, weer succesvol. Zaterdag in Tabor vloeiden er tranen bij de alleskunner, die deze winter een beperkt programma rijdt in de modder. Zondag hield hij het droog voor de camera van Sporza. „Wel mooi om hier zo te kunnen winnen, ik hoop dat er nog veel overwinningen volgen.”

De start op het snelle parcours was voor Van der Poel die aanvankelijk alleen Belgisch kampioen Toon Aerts in zijn wiel wist. Het tweetal kreeg gezelschap van nog drie Belgen: Merlier, Sweeck en Michael Vanthourenhout, maar aan het einde van de derde ronde vond de wereldkampioen het genoeg. Sweeck bleef zich verzetten en reed enkele ronden op een paar seconden van de leider. Pas in de slotfase liep het verschil op. „Ik had een lastige klant achter me”, keek Van der Poel terug. „Laurens heeft heel lang tegengesparteld. Het grootste deel van het parcours was ook heel technisch. Er waren maar een paar stukken waar je echt gas kon geven.”

In het klassement om de DVV-trofee behield Eli Iserbyt de leiding. De Belg won de eerste cross uit de reeks op de Koppenberg en was tot Van der Poel terugkeerde in het veld een klasse apart. Zondag moest Iserbyt ruim een minuut toegeven op de winnaar, die meteen zesde staat. „Maar dat klassement winnen gaat me zeker niet lukken. Het WK wordt mijn laatste wedstrijd van het seizoen”, aldus Van der Poel.

