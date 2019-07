Eerste Wimbledon-finale voor Halep

De 27-jarige Halep stond al vier keer in de finale van een grandslamtoernooi, maar nog nooit op Wimbledon. In 2014 haalde ze de laatste vier in Londen. Vijf jaar geleden verloor ze van de Canadese Eugenie Bouchard.

Na een weifelende start van beide kanten kreeg Halep snel grip op de wedstrijd. De eerste twee games namen maar liefst 20 minuten in beslag, maar daarna pakte de Roemeense de eerste set vrij gemakkelijk met 6-1. In de tweede set was het bij het tweede matchpoint raak: 6-3.

In de finale treft Halep de Amerikaanse Serena Williams of de Tsjechische Barbora Strycova. Zij spelen later op donderdag tegen elkaar.

Elina Svitolina kwam er in de halve finale niet aan te pas. Ⓒ EPA