Williams tegen Halep om achtste Wimbledon-titel

De 37-jarige Williams won donderdagmiddag haar halve finale in een tweesetter van de Tsjechische Barbora Strycova. De Amerikaanse, die Wimbledon voor de achtste keer op haar naam kan schrijven, had een uurtje nodig: 6-1 6-2.

Strycova was dit jaar de verrassing bij het vrouwenschema op Wimbledon. De Tsjechische nummer 54 van de wereld schakelde in de derde ronde Kiki Bertens uit.

Tegen de 23-voudig grandslamwinnares had Strycova weinig in te brengen. Williams speelde agressiever en was vooral met haar eerste service oppermachtig, tot frustratie van Strycova.

Barbora Strycova kon het niet bolwerken tegen Williams. Ⓒ AFP

Eerste Wimbledon-finale Halep

Halep staat voor het eerst in de finale van Wimbledon. De Roemeense bleek donderdagmiddag in twee sets te sterk voor Elina Svitolina.

De 27-jarige Halep stond al vier keer in de finale van een grandslamtoernooi, maar nog nooit op Wimbledon. In 2014 haalde ze de laatste vier in Londen. Vijf jaar geleden verloor ze van de Canadese Eugenie Bouchard.

Simona Halep staat voor het eerst in de finale van Wimbledon. Ⓒ AFP

Na een weifelende start van beide kanten kreeg Halep snel grip op de wedstrijd. De eerste twee games namen maar liefst 20 minuten in beslag, maar daarna pakte de Roemeense de eerste set vrij gemakkelijk met 6-1. De tweede set ging tot 3-3 gelijk op. Halep toonde zich daarna opnieuw de betere en gaf Svitolina geen kansen meer (6-3).

"Mooiste moment uit mijn leven"

„Dit is een van de mooiste momenten uit mijn leven”, zie Halep. „Het was niet zo makkelijk als het lijkt. De games duurden lang, Svitolina is een goede speelster. Ik hanteerde de juiste tactiek. Het maakt mij niet uit tegen wie ik in de finale speel, het gaat nog om één wedstrijd.”

Elina Svitolina kwam er in de halve finale niet aan te pas. Ⓒ EPA