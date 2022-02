Keren Guus Til en Jorrit Hendrix nog terug naar Moskou?

Til en Hendrix zijn officieel nog eigendom van Spartak Moskou. De eerste verhuisde als speler van AZ voor een miljoenencontract naar de Russische hoofdstad, de tweede ging als PSV’er. Til kwam afgelopen zomer al terug, hij kreeg voor elkaar dat hij kon worden uitgeleend aan Feyenoord. Hendrix hoorde in januari dat hij een tijdje bij Feyenoord mocht worden gestald.

De grote vraag is nu of ze ooit nog terugkeren in Moskou. Ze staan vanzelfsprekend niet meer te trappelen om ooit nog terug te gaan, al laten ze zich daar op dit moment formeel niet over uit. Maar beide spelers hebben wel nog een contract tot de zomer van 2024 in Rusland.

Het kan Feyenoord, dat na een paar moeizame financiële jaren weinig aan transfersommen kan betalen, misschien wel helpen om beide spelers straks voor een aantrekkelijkere prijs over te nemen.