Volleybalsters op WK ook te sterk voor Puerto Rico, tweede ronde is binnen

Oranje is daarmee al zeker van een plaats in de tweede ronde. De ploeg van bondscoach Avital Selinger krijgt vrijdag met België een tegenstander van een ander niveau, zondag gevolgd door een duel met grootmacht Italië. Alle punten uit de eerste groepsfase worden meegenomen naar de tweede ronde die in Rotterdam wordt afgewerkt.

Nederland, dat het WK samen met Polen organiseert, eindigde vier jaar geleden als vierde op het WK. Met een sterk verjongde ploeg is het bereiken van de kwartfinales het eerste doel.

Slordige set

Selinger begon met dezelfde basis als in de eerste twee duels. De ploeg met Celeste Plak, Juliët Lohuis, Anne Buijs, Britt Bongaerts, Nika Daalderop, Eline Timmerman en libero Myrthe Schoot startte voortvarend, maar halverwege stond het weer gelijk (13-13). In de slotfase ging het alsnog mis voor Oranje dat met 23-21 leidde, maar vervolgens 4 punten op rij moest incasseren; vooral door Puerto Rico’s vedette Abercrombie Brittany.

Buijs, topscorer in de eerste twee duels, kwam halverwege de tweede set op gang. Oranje pakte bij 24-20 uit een service van Daalderop de tweede set. Beide aanvalsters zetten de stijgende lijn in de derde en de vierde set voort. Nederland kwam niet meer in de problemen en zal nog wel eens terugdenken aan de eerste, slordige set. Buijs, Daalderop en Lohuis kwamen ieder tot 16 punten.

Shaken

Voor de laatste twee duels in de groep heeft de organisatie ruimte gevonden om de capaciteit van het hoofdveld in Gelredome nog iets uit te breiden naar zo’n 10.000 zitplaatsen. Voor de tweede ronde verhuist Oranje naar Ahoy in Rotterdam. Polen huisvest de andere groep in die fase. Ook de kwartfinales zijn verdeeld over beide landen, met Apeldoorn als speelstad in Nederland. In die stad is in Omnisport op 15 oktober ook de finale.

Aanvoerster Buijs sprak van een teamprestatie na een moeizaam begin. „Het is misschien wel goed dat je die tegenstand krijgt. Het moet niet allemaal te makkelijk gaan voordat je de echt goede teams treft. Het is natuurlijk even ’shaken’ zo’n einde eerste set en begin tweede. Maar we hebben het goed opgepikt.”