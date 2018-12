Dominante zege Herlings in MXGP van Rusland

De Grand Prix aan de kust van de Zwarte Zee die vanwege de 1 mei-viering in Rusland doordeweeks plaatshad, werd uiteindelijk gewonnen door de Belgische Kawasaki-rijder Clement Desalle die er vorig jaar ook al met de dagzege vandoor ging. Zijn zege in de eerste manche was de eerste keer dat het Japanse merk in dit seizoen zegevierde. Alle voorgaande races werden een prooi voor de KTM-fabrieksrijders Herlings en Cairoli. Desalle (212) staat in het kampioenschap derde maar wel op forse achterstand op Herlings (286) en Cairoli (263).

De dominante manche-overwinning van Herlings was zijn achtste van het jaar. Hij pakte meteen na de start de koppositie in de eerste bocht met Desalle in zijn kielzog. Cairoli had een minder goede start als in de eerste race en maakte zelfs een paar foutjes waardoor zijn achterstand opnieuw groter werd. Hij finishte als vijfde en als derde in het dagklassement.

De andere Nederlandse MXGP-coureur Glenn Coldenhoff eindigde als negende.