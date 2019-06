„Ik lag op de massagebank, en dan hoor je in een keer klets, klets, klets. Dan ligt hij daar in één keer, helemaal stil. In eerste instantie weet je niet precies wat er aan de hand. Uiteindelijk bleek het een hartaanval”, blikt Henrico Drost in gesprek met FOX Sports terug op de nare situatie.

Voor trainer Fred Grim wachtte er een schone taak nadat de teamarts in elkaar zakte. Go Ahead leidde met 2-1 in Deventer en promoveerde uiteindelijk door een miraculeuze 5-4 zege naar de Eredivisie. Vlak voordat Grim aan zijn bespreking wilde beginnen, ging het mis. „Dan ligt ineens de teamarts op de grond. Vanuit de medische kant werd er geroepen: ’er is geen hartslag meer.’ Een aantal jongens schoot in de emoties. Ga dan maar de goede beslissingen nemen. Hij is gereanimeerd, en ik heb de spelers daar weggehaald. In een andere kleedkamer heb ik geprobeerd weer contact met de spelers te zoeken. Iedereen hervond zich wel een beetje.”

Vijf minuten later dan gepland, begon de tweede helft in de Adelaarshorst. „Dan hoor je dat er weer een hartslag is, en ga je beginnen. We hebben overwogen de tweede helft niet te spelen, maar hebben dat wel gedaan, omdat er weer een hartslag was. Eigenlijk mocht het niet nieuws naar buiten komen, want de familieleden zitten gewoon thuis. Alles gaat dan door je hoofd. Je hebt ermee te dealen. Als het dan zo eindigt en de dokter is ook oké, dan kan het eigenlijk niet meer stuk”, besluit Grim in gesprek.