Chris Kum Ⓒ BSR Agency

VENLO - Welke voetballer meldt zich niet gretig voor de camera of de verzamelde pers bij het evenaren of breken van een record? Zo ook Chris Kum, zij het dat zijn record, die van de meeste rode kaarten in de Eredivisie, minder vleiend is. Toch stond hij er, schuldbewust maar met de borst vooruit.