Nations League: Duitsland en Spanje winnen moeizaam

Bij de tweede treffer van Duitsland ging doelman Georgi Buzchan in de fout. De keeper van Dinamo Kiev is normaal de vierde keus. Door een uitbraak van het coronavirus waren onder anderen de eerste drie doelverdedigers voor bondscoach Andrei Shevchenko niet beschikbaar. Het verzwakte Oekraïne verloor afgelopen woensdag nog kansloos (7-1) van wereldkampioen Frankrijk.

Ondanks de vele afwezige basiskrachten bood Oekraïne in een aardig gevuld stadion Duitsland wel goed partij. In de 77e minuut werd het zelfs nog even spannend. Na een overtreding van Niklas Süle kon Ruslan Malinovski een strafschop benutten. De blamerende gelijkmaker bleef Duitsland bespaard.

Oyarzabal Spaans matchwinnaar

In Madrid opende Mikel Oyarzabal na amper een kwartier de score. Hij strafte geklungel in de Zwitserse defensie af. Spanje verzuimde daarna de marge te verdubbelen en ontsnapte in de slotfase nog aan 1-1.

Spanje leidt in de poule met zeven punten, gevolgd door Duitsland met vijf punten. Voor Spanje wacht dinsdag een uitwedstrijd tegen Oekraïne. Duitsland speelt thuis tegen Zwitserland.