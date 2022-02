Liverpool is Internazionale in Milaan de baas

Er stonden met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries bij Inter en Virgil van Dijk bij Liverpool drie Nederlanders in de basis, maar de meest opvallende naam op het wedstrijdformulier was die van Harvey Elliot. De 18-jarige raakte eerder dit seizoen zwaar geblesseerd, maakte onlangs zijn rentree en mocht nu debuteren in de Champions League, terwijl onder anderen Naby Keita, Jordan Henderson en Alex Oxlade-Chamberlain op de bank zaten.

Met die jeugdige inbreng begon Liverpool beter en dwong het ook een paar kleine kansjes af, maar de eerste echt grote mogelijkheid was voor de thuisploeg. Hakan Calhanoglu kwam na een lage voorzet vanaf links in een lastige hoek terecht, maar raakte vanuit een lastige hoek toch nog de lat met een ziedend schot. Buiten dat ene moment domineerde Liverpool, alleen zonder doelman Samir Handanovic te verontrusten. Zo trof Sadio Mané met een spectaculaire omhaal het zijnet.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Dat Handanovic het zo rustig had, had de doelman ook te danken aan zijn verdedigers die zich vaak en succesvol voor schoten van The Reds wierpen. Zo blokte De Vrij na 35 een inzet van Diogo Jota, die in kansrijke positie was. Daardoor oogden de spaarzame momenten dat de Italianen zich meldden kansrijker, bijvoorbeeld toen Milan Skriniar vijf minuten voor rust uit een hoekschop naast knikte.

Virgil van Dijk in duel met Denzel Dumfries. Ⓒ ANP/HH

Na de pauze kroop Inter wat meer uit zijn schulp en dat leidde bijna tot de 1-0, maar Lautaro Martinez kwam net niet bij de scherp aangesneden voorzet van Ivan Perisic die volgde op een uitstekende pass van Dumfries. Liverpool was ook gevaarlijk met invaller Luis Diaz, maar ook hij zag zijn inzet geblokt worden door in dit geval Skriniar. Aan de andere kant kopte Dumfries uit een hoekschop naast.

Nog altijd had geen een van beide ploegen ook maar een keer op doel geschoten, maar dat veranderde een kwartier voor tijd. Een hoekschop van Andrew Robertson werd perfect verlengd richting de verre hoek door na rust binnen de lijnen gekomen Roberto Firmino. Handanovic deed net een stapje de verkeerde kant op en was vervolgens kansloos. De Milanezen waren nog een keer dicht bij een gelijkmaker, toen een schot van Perisic over het doel scheerde. Enkele minuten later was het 0-2. Een kopbal van Van Dijk belandde via De Vrij bij Mohamed Salah die via een Inter-been doel trof met zijn inzet.

Liverpool lijkt zich zodoende op te mogen maken voor de vierde kwartfinale van de Champions League in vijf jaar tijd. Op 8 maart is de return op Anfield Road.