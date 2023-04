Zaak Ferrari en Sainz dient komende dinsdag

Tijdens zo’n zogeheten Right of Review moet Ferrari de stewards zien te overtuigen dat er sprake is van significante en/of relevante nieuwe informatie of bewijzen. Wordt dat afgewezen, dan is de zaak afgedaan. Als er wel sprake is van nieuw bewijs, wordt de kwestie opnieuw bekeken.

Rode vlag

Sainz kreeg tijdens de chaotisch verlopen race in Melbourne een tijdstraf van vijf seconden, nadat hij vlak na de tweede herstart zijn landgenoot Fernando Alonso aantikte. Ondanks dat er kort daarna opnieuw sprake was van een rode vlag en de startvolgorde van daarvoor weer in ere werd hersteld, bleef de sanctie voor Sainz wel staan en viel hij uiteindelijk terug van de vierde naar de twaalfde plek.

Bekijk ook: Ferrari vecht tijdstraf Sainz aan na tumultueuze GP van Australië

De Spanjaard reageerde boos en emotioneel toen hij hoorde van zijn tijdstraf. „Dit kan niet waar zijn”, zei Sainz over de boordradio. „Verdien ik het om buiten de punten te eindigen? Nee, nee. Dit is onacceptabel. Ze hadden tot na de race moeten wachten en met mij moeten praten.”

Bekijk hier de eerdere uitslagen, standen in de klassementen en de volledige racekalender in de Formule 1