PSV toont veerkracht in spektakelstuk

In het stadion waar in het verleden fenomenen als Willy van der Kuijlen, Romario, Ronaldo en Ruud van Nistelrooij excelleerden, stond er bij beide clubs aanvankelijk geen echte centrumspits binnen de lijnen. Bij Kopenhagen was dat noodgedwongen. Daar waren de spitsen geblesseerd of niet speelgerechtigd. PSV legde zichzelf een helft lang die beperking op door Eran Zahavi en Carlos Vinicius op de bank te zetten. Dat had bijna fatale gevolgen.

Cody Gakpo baalt van zijn gemiste penalty. Ⓒ ANP/HH

Trainer Roger Schmidt koos voor het eerste duel in de achtste finale voor een sterrenensemble. Joey Veerman, Mario Götze, Noni Madueke, Cody Gakpo. Ze kregen allemaal een basisplaats. PSV oogde sterk, maar werd daardoor een ratjetoe. Onsamenhangend spelend liet het bijvoorbeeld een zee van ruimte op het middenveld en mocht PSV blij zijn dat het met slechts een 1-3 achterstand de rust in kon gaan.

Carlos Vinicius is bepaald geen verfijnde spits en Zahavi is uit vorm. Maar PSV oogde dit seizoen toch het beste als er een echte spits op het veld stond. Dan heerste er duidelijk in het veld. Nu zochten soms alle aanvallers dezelfde flank op en kon Kopenhagen makkelijk uitbreken.

In de wedstrijd zonder spitsen regende het doelpunten. Aan de Deense treffers ging balverlies van Madueke en Veerman vooraf. Beide spelers werden in de rust gewisseld. Bij de openingstreffer en de 1-3 ging Drommel niet vrijuit.

Met Ritsu Doan en Eran Zahavi voor de jarige Madueke en voor Veerman keerde de logica terug in het spel van PSV. Dat kon de wedstrijd nog kantelen. Doan zorgde voor de aansluitingstreffer. Cody Gakpo bleek een klasse apart. Voor de rust kopte hij raak. Na de pauze miste hij eerst een penalty om even later snoeihard de gelijkmaker binnen te knallen. Uit een counter zorgde Pep Biel voor de 3-4. Zahavi bewees hoe waardevol spitsen kunnen zijn en zorgde voor de gelijkmaker.