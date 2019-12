Rooney zet zinnen op rentree in Premier League

„Alles is mogelijk, het staat dicht bij elkaar. We kunnen zeker de play-offs nog halen”, zegt de aanvaller. De 34-jarige Rooney, voor het laatst actief in de Verenigde Staten bij DC United, heeft er zin in.

„Ik train al even mee bij Derby en het bevalt me heel goed. De samenwerking met de spelers en de staf is geweldig. Ik trek veel op met Phillip en ik leer van hem. Helaas kan ik pas in januari beginnen. Het was frustrerend om de laatste wedstrijden niet mee te mogen doen, terwijl ik hier toch al ben.”

Rooney heeft een contract voor achttien maanden getekend als speler en als assistent-trainer. De voormalige ster van Manchester United en het Engelse elftal wil zich op die manier voorbereiden op zijn loopbaan na die als voetballer.