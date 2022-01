Premium Het beste van De Telegraaf

Riechedly Bazoer ziet Feyenoord-interesse als een compliment

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Riechedly Bazoer Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - De meest besproken Vitesse-speler van de afgelopen weken was Riechedly Bazoer. De 6-voudig Oranje-international, die na dit seizoen transfervrij is, werd met een bataljon aan mogelijke nieuwe werkgevers in verband gebracht. Het meest concreet was Feyenoord, dat tot nu toe vruchteloos onderhandeld heeft met Vitesse over een transfer. En laat dat nou zaterdag de eerste tegenstander na de winterstop zijn voor de Arnhemmers.