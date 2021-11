Annemarie Worst heerst in Koksijde, Eli Iserbyt wint bij mannen

Worst ontdeed zich in de voorlaatste ronde van Denise Betsema, de enige die haar tot dan toe had kunnen volgen. Betsema finishte op 17 seconden als tweede. Achter het tweetal reed wereldkampioene Lucinda Brand, zaterdag nog winnares van de Superprestigecross van Merksplas, naar de derde plaats. Shirin van Anrooij, eveneens een Nederlandse, was achter het drietal nog de enige die binnen een minuut van Worst de finish bereikte.

Worst was zaterdag al tweede, maar een overwinning zat er dit seizoen eerder nog niet in. „Ik ben enorm blij dat ik na ruim een jaar eindelijk weer een wedstrijd heb gewonnen”, vertelde ze. Het seizoen was matig begonnen, conditioneel ontbrak er iets bij de veldrijdster uit Nunspeet. „Het vervelende was dat we niet konden achterhalen waar het aan lag. De laatste weken ging het steeds beter. Ik voelde me goed maar miste steeds de overwinning.”

In Koksijde, over een parcours met onder meer drie duinen, was het de jeugd die het initiatief nam: Van Anrooij, Fem van Empel en Puck Pieterse - alle drie eigenlijk nog uitkomend in de beloftencategorie - waren als besten weg, maar al in de tweede ronde gingen Worst en Betsema ervandoor. Alleen Brand bleef nog enigszins in de buurt, maar ook toen Worst Betsema had achtergelaten kwam de wereldkampioene niet in de buurt van de tweede plek.

Bij het ingaan van de laatste van vijf ronden passeerde Worst met 12 seconden voorsprong de finish, Brand volgde zes tellen later. „Ik voelde me nog niet zeker”, keek Worst terug. „Als je een fout maakt ben je op zo’n parcours gezien. Pas aan het eind dacht ik: het is binnen. Dit geeft vertrouwen.”

Brand behield de leiding in het wereldbekerklassement, voor Betsema. Worst steeg naar de vijfde plaats. Volgende week is de achtste wereldbekercross, dan in het Franse Besançon.

Iserbyt ook in Koksijde sterkste

De Belg Eli Iserbyt regeert dit seizoen vooralsnog het veldrijden. De crosser van Pauwels Sauzen - Bingoal was ook in Koksijde de sterkste. Het was al zijn vierde zege in de voornaamste wedstrijdenreeks. Zaterdag had Iserbyt met een overwinning in Merksplas ook al zijn leidende positie in de Superprestige, een andere competitie, verstevigd.

In het zand van de duinen in de Belgische kustplaats liet Iserbyt in de slotfase al zijn concurrenten achter. De strijd om de tweede plaats, wel spannend, werd gewonnen door zijn landgenoot Laurens Sweeck, voor een andere Belg, Toon Aerts. Europees kampioen Lars van der Haar was op de vijfde plaats de beste Nederlander.