Albers kritisch op leiding Red Bull

Adrian Newey en Max Verstappen in gesprek met elkaar. Ⓒ GETTY IMAGES

Christijan Albers uit in de nieuwste Formule 1-podcast van De Telegraaf stevige kritiek op de leiding van zowel Red Bull Racing als de Formule 1. De voormalig coureur, die tevens teambaas was in de koningsklasse, vindt dat het team van Max Verstappen momenteel achter de feiten aanloopt en stipt aan wat in zijn ogen de problemen zijn. Albers vindt bovendien dat de Formule 1 terug moet naar de basis. „Het is te zot voor worden.”