D-day voor Bundesliga

In een voorstel van de Duitse regering voor het versoepelen van de maatregelen tegen het coronavirus valt te lezen dat de Duitse profvoetbalcompetities pas kunnen worden hervat als alle spelers, begeleiders en staf rond de teams twee weken in quarantaine hebben gezeten.

„Het hervatten van de competitie moet worden voorafgegaan door twee weken quarantaine. Eventueel in de vorm van een trainingskamp”, staat in het voorstel. De afgelopen dagen is het longvirus bij spelers en stafleden van meerdere clubs vastgesteld.

Woensdag om 14.00 uur overlegt bondskanselier Angela Merkel met de premiers van de deelstaten over het versoepelen van de maatregelen. Waarschijnlijk krijgen de deelstaten zeggenschap over wat er kan worden aangepast aan het voorstel.

De Eerste Bundesliga en Tweede Bundesliga gaan waarschijnlijk in of rond het weekeinde van 15 of 21 mei weer van start. De wedstrijden worden dan afgewerkt zonder fans.

Wanneer Merkel en haar collega’s besluiten dat voetbal weer mogelijk is, is Duitsland het eerste van de vijf toplanden waar de competitie wordt hervat. In Frankrijk is de competitie (Ligue 1) al beëindigd. Spanje, Italië en Engeland hebben nog geen beslissing genomen. In Nederland is de competitie net als in Frankrijk vervroegd afgesloten.

Individuele training

Bijna alle clubs uit de hoogste Duitse klasse hadden de individuele training al hervat. De meeste hebben hun voetballers laten testen op COVID-19 en laten spelers trainen in kleine groepjes, onder strikte voorwaarden.

Bayern München leidt na 25 van de 34 speeldagen met een voorsprong van 4 punten op Borussia Dortmund.