Rood Frenkie de Jong en gemiste kansen Memphis Depay: Barcelona niet langs Cadiz

Door een waslijst aan blessures was Koeman genoodzaakt om 3-5-2 te spelen. Luuk de Jong kreeg een plek naast Depay voorin. Ook de tieners Pablo Gavira en Yusuf Demir kregen een basisplaats, vooral bij gebrek aan andere opties.

Het eerste wapenfeitje was voor Sergiño Dest namens FC Barcelona, maar met links knalde hij de bal hoog over. Het schot van Frenkie de Jong na bijna een half uur spelen op de vuisten van Cadiz-keeper Jeremias Ledesma was de spannendste actie. Er gebeurde voor beide doelen niet veel.

Megakans Depay

Direct na rust was daar ineens bijna de 1-0 voor Cadiz. Alvaro Negredo probeerde het van afstand, maar vond Marc-André ter Stegen op zijn weg. De beste mogelijkheid voor de thuisploeg.

De allerbeste kans echter, was voor Depay. Luuk de Jong gaf de bal schitterend voor vanaf rechts, maar Depay wist zijn linkervoet niet (goed) genoeg tegen de bal te zetten. Het bleef 0-0 op dat moment.

Rood Frenkie de Jong

Enkele minuten later vond de aanvalsleider van Oranje Ledesma op zijn weg. De Catalanen waren op dat moment wel heer en meester op het veld.

Maar de wet van Murphy was daar voor Barcelona: nadat Frenkie de Jong in de 60e minuut geel kreeg voor het zwaaien met zijn arm, zag hij vijf minuten later zijn tweede geel. Arbiter Carlos Del Cerro Grande zag in een onschuldige sliding - waarbij de middenveld zelfs inhield - een overtreding en stuurde hem met twee gele prenten het veld af.

Nederlaag voorkomen

En dus zette Cadiz de duimschroeven aan en was het zaak voor Koeman om niet zelfs tegen een nederlaag aan te lopen. De 1-0 had ook moeten vallen in de 80e minuut, maar Ter Stegen redde wederom. Hier kwam Barcelona goed weg. Invaller Coutinho schoot nog een vrije trap net naast en Depay kopte een voorzet er net niet meer in. In de 94e minuut had Depay móeten scoren, maar hij schoot jammerlijk voorlangs.

Gescoord werd er dan ook niet meer. Barcelona staat zevende in La Liga, maar heeft nog wel een duel te goed.

Laporta

Enkele uren voor de ontmoeting riep voorzitter Joan Laporta dat Koeman er niet uit zou vliegen bij een nederlaag. „Hij is onze coach en we willen en hopen dat hij het met het elftal goed doet. Nu staan we achter hem” Maar consequenties zijn bij tegenvallende resultaten niet uit te sluiten, vervolgde hij. „Dat geldt niet alleen voor Koeman, dat geldt voor alle trainers. Als het moet, nemen we maatregelen. Andere clubs doen dat ook.”

Ronald Koeman Ⓒ ANP/HH

Te hopen is voor Koeman dat Laporta zich aan zijn woorden zal houden, zeker gezien de ellenlange lijst blessures en twijfelachtige rode kaart van De Jong.