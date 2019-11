Ajax-parel Gravenberch: ’Mijn kans gaat komen’

Ryan Gravenberch komt tijdens de Klassieker het veld in voor Hakim Ziyech. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Er gloort licht aan de horizon voor Ryan Gravenberch (17). Het supertalent van Ajax pakte vorig jaar de Europese titel met Oranje onder 17, is de jongste debutant én doelpuntenmaker ooit in Ajax 1 en werd - als grootste talent van de jeugdopleiding - in 2018 uitgeroepen tot eerste winnaar van de Abdelhak Nouri Trofee.