Badr Hari in juli terug in de ring: ’Hij wil wraak nemen’

Hari is volgens kickboksorganisatie Glory gebrand op revanche. Hij ging op 19 december in Rotterdam in zijn partij tegen de Benjamin Adegbuyi in de derde ronde knock-out. Dit terwijl hij de Roemeen vooraf als ’sc Heerenveen’ had bestempeld, terwijl hij zichzelf met Real Madrid had vergeleken.

Hij zal dus zijn blazoen willen oppoetsen om op termijn weer echte topwedstrijden te kunnen vechten tegen bijvoorbeeld Rico Verhoeven. „Hari wil als nummer 3 van de ranglijst wraak nemen en laten zien waarom hij nog steeds een van de beste vechtsporters ter wereld is”, laat Glory weten.

Wrzosek is de huidige nummer 8 op de Glory-ranglijst. Hij is 2 meter lang en mede daarom draagt hij de bijnaam ’Hightower’. In 2018 verloor Wrzosek eveneens van Adegbuyi tijdens Glory 62 via een unanieme beslissing.

Glory 78 is via een stream exclusief te zien tegen betaling. De organisatie onderzoekt nog wel of er in beperkte mate publiek aanwezig kan zijn bij het gala in Ahoy. Glory 79 en Glory 80 staan gepland voor september en december. De data van deze evenementen worden later dit jaar bekendgemaakt.