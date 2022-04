Manchester City doet net genoeg tegen Atlético

Atlético had in de vorige ronde nog City’s stadgenoot Manchester United uitgeschakeld dankzij een 1-0-zege in Engeland. Net als toen leek het elftal van Diego Simeone vooral naar Manchester afgereisd om geen doelpunten tegen te krijgen. Met een blok van vijf verdedigers onthield het City, waar Oranje-international Nathan Aké de hele wedstrijd speelde als verdediger, in de eerste helft van kansen. Atlético werd zelf ook niet gevaarlijk.

De tweede helft begon gelijk met meer doelkansen aan beide kanten. Atlético zorgde voor dreiging via counters, City vooral vanuit spelhervattingen. Zo was verdediger Aymeric Laporte voor de Engelsen met een kopbal dicht bij een doelpunt.

Het inbrengen van Foden bleek voor de koploper van de Premier League belangrijk. Met een steekpass door het midden zette de Brit De Bruyne alleen voor de doelman, waarna de Belg beheerst afrondde. Het was één van de eerste keren dat City via een uitgespeelde aanval een kans wist te creëren. Later bezorgde Foden na een goede actie De Bruyne nog een mogelijkheid, maar zijn schot werd geblokt.

Atlético was de afgelopen acht wedstrijden ongeslagen, waarvan de nummer 3 van Spanje er zeven won en één gelijkspeelde.

De return is volgende week woensdag in Madrid, waar wordt bepaald wie zich plaatst voor de halve finale tegen Chelsea of Real Madrid.

