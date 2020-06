Ajax-directeur kopt voorzet van De Ligt, Van de Beek en De Jong binnen

Commercieel directeur Menno Geelen van Ajax. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Ajax is er ondanks de coronacrisis voor de komende drie seizoenen in geslaagd een nieuwe sponsor te vinden voor de jeugdafdeling. Techbedijf Acronis, wereldwijd marktleider in cyber security lost per 1 juli ABN AMRO af als shirtsponsor Ajax jeugd en onderstreept dat de Amsterdamse jeugdopleiding wereldwijd een begrip is. ABN AMRO gaat zich toeleggen op de vrouwentak.