Statistieken 2021: Ajax en Ajacieden domineerden, verrassende recidivist in Eredivisie

Door Jeroen Kapteijns

Ajax kroonde zich op 2 mei tot landskampioen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ondanks het mislopen van de officieuze titel van winterkampioen, die een prooi is geworden voor PSV, sprak Ajax-trainer Erik ten Hag na de 5-0 zege op Fortuna over 2021 als ,,een buitengewoon goed jaar” voor de Amsterdammers. Dat blijkt wel uit de Eredivisie-statistieken over het complete kalenderjaar, waarin Ajax in vrijwel alle mogelijke klassementen bovenaan is geëindigd.