Nieuwe honkbaletiquette: niet kauwen en spugen, alstublieft!

„Dit is echt een honkbalding”, legt Kit Gijsbers van Amsterdam Pirates uit. „Deze regel is voor sommigen van ons even wennen, maar het is natuurlijk geen probleem.” Ook de pitchers (werpers) moeten een gewoonte uitbannen. „Pitchers zitten heel vaak met hun hand aan hun mond om een beetje meer grip op de bal te krijgen”, zegt Gijsbers. „Dat mag dus ook niet meer, maar dat is moeilijk af te leren. Verder is het de bedoeling dat we zo min mogelijk persoonlijk contact hebben. Dat is best lastig, want in de wedstrijd heb je dat af en toe wel, maar in de kleedkamer moet je weer anderhalve meter afstand houden.”

Ook de in het honkbal veelvoorkomende high five (handjeklap) is tegenwoordig uit den boze. Wat blijkt bij het voorstellen van de ploegen. De ’fake’ high five is uitgevonden. De armen en handen maken dezelfde beweging, maar missen gewoonweg hun doel.