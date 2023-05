Hockeysters Den Bosch strikken grootste talent van WK, Lotte Englebert

Englebert maakte afgelopen zomer naam tijdens het WK in Nederland en Spanje, waarop ze werd gekozen tot het grootste talent. ,,We zijn dan ook superblij dat ze bij ons komt spelen”, reageert Vera Vorstenbosch, ‘td’ van de regerend Europees kampioen. ,,Ze is snel, doelgericht en scoort makkelijk.”

De aanvaller heeft zelf altijd de wens gehad om in de Nederlandse hoofdklasse, de sterkste clubcompetitie ter wereld, te komen hockeyen. ,,Het is voor mij een unieke kans om bij één van de beste teams van Nederland te spelen. De cultuur van een club vind ik belangrijk. Ik denk dat die van Den Bosch goed bij me past.”

Ehren

De toptransfer lijkt een één-tweetje tussen Den Bosch en Raoul Ehren, de 50-jarige Nederlandse bondscoach van de Belgische vrouwenploeg. Ehren gaf tussen 2009 en 2021 twaalf seizoenen leiding aan de Bossche vrouwen, met wie hij extreem veel successen boekte. Onder Ehren veroverde Den Bosch negen landstitels en werd de succesclub zevenmaal Europees kampioen.

Englebert staat met haar club momenteel zesde in de Belgische competitie. Met nog vier andere clubs strijdt Racing om de laatste twee play-offtickets.