Aanvaller Club Brugge ontvangt uitnodiging van Van Gaal voor Oranje Noa Lang: ’Ik heb hier harder voor moeten werken dan de rest, want ik heb natuurlijk een stempel’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Noa Lang heeft met zijn goede prestaties bij Club Brugge een plek in de selectie van het Nederlands elftal afgedwongen. Ⓒ ANP/HH

BRUGGE - Na Club Brugge-PSG (1-1) en de heldenrol van Noa Lang (22) was het niet langer de vraag of, maar wanneer de buitenspeler zou worden opgeroepen voor het Nederlands elftal. De speler zelf vond zich al veel eerder rijp voor Oranje, heeft lang gewacht, maar de uitnodiging van Louis van Gaal nu toch gekregen. „Ik heb hier harder voor moeten werken dan de rest, want ik heb natuurlijk een stempel”, zegt de trotse Lang in een eerste reactie. „Maar als je veel talent hebt, moet je zorgen dat het naar boven komt.”