Premium Het beste van De Telegraaf

’We willen er een lange avond van maken’ Vitesse wil twijfels over toekomst parkeren en stunten in Rome

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Vitesse en AS Roma tijdens de heenwedstrijd in Arnhem. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In Rome hopen Vitesse-trainer Thomas Letsch en zijn ploeg de onzekerheid over de toekomst van de club even te kunnen parkeren en nog een keer boven zichzelf uit te stijgen in Europees verband. Daarvoor zal Vitesse na de 1-0 thuisnederlaag tegen het AS Roma van José Mourinho moeten winnen in het Stadio Olimpico, iets wat dit seizoen alleen AC Milan, Inter en Juventus is gelukt.