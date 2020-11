Warm onthaal John van den Brom in België: ’Ik sta te popelen’

John van den Brom kan niet wachten op zijn wedstrijd met Genk. Ⓒ AFP

John van den Brom (54) is in België met open armen ontvangen. Terwijl sommige Nederlandse analisten hem nog een ezelsstamp verkochten, kijkt iedereen hier uit naar zijn debuut bij RC Genk tegen Moeskroen. Dit is de man die in 2013 Tielemans lanceerde en Anderlecht kampioen maakte. Kan hij dat nu weer? Wij trokken naar Genk waar Van den Brom zowel zijn tactiek, zijn basisopstelling als zijn hart op tafel legde. „Ik ben boos geweest na mijn ontslag bij Anderlecht.”