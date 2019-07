Bertens mikt op negende graszege van het jaar

Voorafgaand aan Wimbledon bereikte Bertens al de finale in Rosmalen en de halve eindstrijd in Eastbourne. Hoewel ze zegt zich niet heel comfortabel te voelen, zijn de resultaten dit grasseizoen behoorlijk.

Voor de tegenstander van Bertens, de Amerikaanse Taylor Townsend, is Wimbledon het eerste grasseizoen van het jaar. Toch weet ze zich wel raad op gras, getuige haar finaleplaats in het juniorentoernooi van Wimbledon in 2013.

Bertens kan zich voor de derde keer plaatsen voor de derde ronde van Wimbledon. In 2016 lukte dat voor het eerst en vorig jaar haalde ze zelfs de kwartfinales.

De wedstrijd tussen Bertens en Townsend is de tweede op baan 18, na een partij uit het mannentoernooi.

Bekijk ook: Bertens voorbereid op aanvallende Townsend

Bekijk ook: Bertens speelt donderdag op historische baan