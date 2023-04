Kolossale blunders Jasper Cillessen nekken NEC tegen Vitesse

Een paar minuten nadat Vitesse door een van richting veranderd schot van Matus Bero op voorsprong was gekomen, verspeelde hij de bal bij het uitverdedigen aan Mohamed Sankoh. Die had hij niet gezien in zijn rug. Sankoh kon Kacper Kozlowski eenvoudig in stelling brengen. Die tik kwam de thuisploeg niet meer te boven.

Het gezicht van Cillessen sprak lange tijd boekdelen over diens gemoedstoestand. Zijn manier van keepen trouwens ook. Een foute uitworp van Cillessen belandde na rust in de voeten van Kozlowski en eindigde op de lat. Hij greep mis bij een schot van Sankoh, kreeg een eigen treffer te incasseren en zag de 1-4 van Ryan Flamengo via zijn hand in het net belanden.

Alle steun

De huidige nationale doelman kreeg een paar maanden geleden van de fans van NEC alle steun toen voormalig bondscoach Louis van Gaal besloot hem niet mee te nemen naar het WK in Qatar. Hij kon ze geen groter plezier doen dan met de eerste winstpartij in De Goffert sinds 2016 op Vitesse. Het draaide uit op een regelrecht drama.

De consequenties van de nederlaag waren groot. Vitesse is in de tweestrijd de morele winnaar. Mocht RKC woensdag de inhaalwedstrijd tegen Go Ahead winnen, dan is de achtste plaats voor NEC uit het zicht verdwenen. Dan loopt NEC waarschijnlijk deelname aan de play-offs om Europees voetbal mis. Vitesse haalde een nuttige zege op weg naar rechtstreeks lijfsbehoud, al zal het waarschijnlijk voor het eerst sinds 2012 onder NEC op de ranglijst eindigen.

Stabieler

NEC staat er inmiddels beter voor dan de Arnhemmers. Volgens technisch directeur Carlos Aalbers is de Nijmeegse club vooral veel stabieler. Hoe lang dat zo zal blijven is nog maar de vraag. Na lang onderhandelen slaagde hij erin de contracten met trainer Rogier Meijer, Dirk Proper en Bart van Rooij te verlengen.

Linksback Souffian El Karouani vertrekt. Hij wil hogerop. Ook Iván Márquez, die tegen Vitesse terugkeerde van een schorsing, lijkt weg te gaan. De centrale verdediger wil alleen voor een verdubbeling van zijn salaris in Nijmegen blijven. Maar dat zit er niet in. Meijer kon niet beschikken over Oussama Tannane en Philippe Sandler, die allebei wegens spierklachten afhaakten.

Dergelijke problemen had Chris van der Weerden niet. Hij kon zijn ploeg bij zijn tweede optreden als plaatsvervangend hoofdtrainer in dezelfde formatie laten beginnen als vorige week bij de 2-0 thuiszege op Go Ahead. Philippe Cocu kon zich vinden in dat voorstel. Door zijn absentie beleefde Van der Weerden een bijzondere dag.

Naar aartsrivaal

Van der Weerden is Nijmegenaar en woont niet eens zo ver van De Goffert. De meeste van zijn familieleden zijn aanhanger van de Nijmeegse club. Als speler debuteerde hij voor NEC in een wedstrijd tegen Vitesse. In 1994 maakte hij de overstap naar de aartsrivaal. „Daar was indertijd begrip voor omdat het sportief een flinke vooruitgang betekende”, vertelde Van der Weerden.

Die had berekend dat Vitesse twee zeges op rij nodig had om ’uit de benaderde situatie’ te komen. Daar zorgde hij dus voor, al zal hij niet verwacht hebben dat die zege relatief makkelijk tot stand kwam. Met dank aan Cillessen.