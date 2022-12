Van Ass ziet hockeysters Oranje weer winnen

De ploeg van Van Ass sluit het eerste blok wedstrijden in de Pro League zaterdagavond af tegen Argentinië. Woensdag won Nederland met 3-1 van het gastland, dezelfde score als afgelopen zomer in de WK-finale.

De Nederlandse mannen wachten na drie wedstrijden nog altijd op hun eerste zege in de landencompetitie. Enkele weken voor de start van het WK in India presteert de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee tegenvallend in Santiago del Estero. Oranje verloor via shoot-outs van Groot-Brittannië, nadat het in de reguliere speeltijd 1-1 was geworden. De hockeyers moesten het woensdag ook via shoot-outs afleggen tegen Argentinië. Die wedstrijd was in 2-2 geëindigd. De mannen begonnen het toernooi een dag daarvoor met een forse nederlaag (0-3) tegen Groot-Brittannië.