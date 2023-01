Ondanks vele afwezigen hoeft Wesley Hoedt nergens op te rekenen bij Anderlecht

Hoedt werd eind vorig jaar uit de selectie gezet, omdat hij problemen had met zijn rol op het tweede plan. Nadat Riemer de taken van interim-trainer Robin Veldman had overgenomen, trainde Hoedt weer mee, maar een rentree op het veld zit er nog niet in. „De situatie van Wesley blijft hetzelfde”, aldus Riemer.

Oplossingen

Anderlecht mist al weken de geblesseerde Hannes Delcroix (ex-RKC Waalwijk) en ook Zeno Debast is met enkelproblemen afwezig. „Maar ik zie oplossingen. Amadou Diawara (middenvelder, red.) speelde al eens in de verdediging en ook Killian Sardella en Noah Saddiki kunnen er spelen. Het draait niet alleen om hoe we willen verdedigen, maar ook om hoe we willen opbouwen. In die zin kan het een optie zijn om zelfs een middenvelder een linie naar achteren te halen.”

Anderlecht staat op een dramatische elfde positie in België, Union doet het met een tweede plaats (zeven punten achter koploper Racing Genk) een stuk beter.

