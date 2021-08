Taboe in Japan, populair bij de sporters: dit zijn de meest uitbundige olympische tatoeages

Ⓒ ANP

Tokio - In Japan is het hebben van een tatoeage eigenlijk een groot taboe: tattoos worden in het land eigenlijk alleen maar gedragen door leden van criminele bendes, zoals de yakuza. In sommige zwembaden of sportscholen kom je er dan ook niet in met een tekening op je lichaam. Gelukkig geldt dat niet voor de olympiërs: wat zijn de meest uitbundige tatoeages in Tokio?