Boel escaleert bij Vitesse: Oussama Tannane uit selectie gezet

Afgelopen zondag hield Letsch de middenvelder negentig minuten op de bank tegen Fortuna Sittard en verklaarde hij na afloop, dat hij niet het gevoel had dat Tannane hem deze wedstrijd kon helpen.

Tannane had na zijn sterke vorige seizoen, toen hij samen met Riechedly Bazoer de grote uitblinker was van Vitesse, zijn zinnen gezet op een transfer. Daar kwam het deze zomer niet van. Omdat Tannane het aanvankelijk gemakkelijk opnam in de voorbereiding én omdat Vitesse met Yann Gboho voor hem al een opvolger had binnengehaald bouwde Letsch aan een ploeg zonder Tannane. Tot grote ergernis van de middenvelder, die na zijn goede invalbeurt tegen Anderlecht zijn gal spuwde over de handelswijze van de trainer.

Verstandhouding

„Dat heeft me veel pijn gedaan”, vertelde Tannane toen. Daarna is de verstandhouding moeizaam gebleven. Voor de eerste Conference League-wedstrijd tegen NS Mura kreeg Tannane nog het vertrouwen van Letsch en hoewel hij sterk speelde in Slovenië, verdween hij bij de volgende wedstrijd alweer in de rust uit de ploeg om daar niet meer in terug te keren.

De negentig minuten op de bank tegen Fortuna, waarbij Vitesse zich stukliep op de defensie, heeft de boel laten ontploffen, waardoor Tananne nu uit de selectie is verwijderd voor het duel met Stade Rennes.