Ajax-tegenstander Benfica biedt excuses aan na pijnlijke bekerexit

Verdediger Alex Grimaldo bood de aanhang van de club excuses aan. „Het me spijt voor de fans, want dit is niet het beeld dat we ze moeten geven in een wedstrijd als deze”, zei hij na de wedstrijd.

Benfica stond na 7 minuten al met 2-0 achter in Porto, waar voor het eerst sinds de coronapandemie 50.000 toeschouwers in het stadion zaten. Evanilson en Vitinha scoorden. Evanilson maakte er na een half uur 3-0 van, maar moest op slag van rust met een tweede gele kaart het veld af. In de tweede helft wist Porto met een man minder eenvoudig stand te houden.

„Het is goed dat we hier over een week weer terug zijn om in de competitie tegen ze te spelen. Het is de perfecte gelegenheid om dan wraak te nemen en ons imago te herstellen na een avond als deze”, zei Grimaldo.

Benfica staat derde in de Portugese competitie met 4 punten achterstand op koploper Porto. Eerder deze maand verloor het in de competitie ook al dik van die andere rivaal, Sporting Clube de Portugal (1-3).