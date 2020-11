Turnselectie gaat weer in Heerenveen trainen

Dat is het volgende hoofdstuk in de turnsoap die in de afgelopen zomer begon toen diverse turntrainers werden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De nationale selectie trainde toen een aantal weken niet, maar begon weer onder strikte voorwaarden op 23 september in Nijmegen. De coaches, waaronder de beschuldigde Vincent Wevers, mochten weer aan de slag met de beste turnsters van het land, maar wel onder het oog van een onafhankelijk waarnemer en met intensieve mentale begeleiding.

Woensdag kondigde Mark Meijer, technisch directeur van de turnbond KNGU, aan dat de groep binnenkort weer in Heerenveen gaat trainen, waar een nieuwe turnhal in gebruik zal worden genomen. In die stad trainden Wevers en een deel van Nederlandse turnsters ook al voor deze zomer, maar Meijer wilde dit geen knieval voor turnsters noemen. Ook in Heerenveen wordt gewerkt met toezichthouders en mentale begeleiders.

Ondertussen onderzoekt het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) klachten tegen diverse trainers en wordt ook gewerkt aan een groot wetenschappelijk onderzoek over grensoverschrijdend gedrag in de turnsport.