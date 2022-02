Premium Het beste van De Telegraaf

Directeur voetbalzaken wist Ajax ver boven concurrentie uit te laten stijgen Vertrek Marc Overmars luidt einde tijdperk in

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Marc Overmars. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Met het onverwachte vertrek van Marc Overmars als directeur voetbalzaken van Ajax vanwege het versturen van grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke collega’s komt een abrupt einde aan een sportief succesverhaal. Overmars was met bijna tien dienstjaren niet alleen met afstand de langst dienende technische baas in het Nederlandse voetbal, maar wist in dat decennium Ajax ook ver boven de concurrentie uit te laten stijgen.