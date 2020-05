Klopp: Liverpool zal klaar zijn voor hervatting Premier League

Liverpool kan de eerste landstitel sinds 30 jaar nauwelijks meer ontgaan. De voorsprong op naaste belager Manchester City is opgelopen tot 25 punten. De Premier League wordt vanaf 17 juni hervat.

„Ik hoop dat we de komende twee of drie weken veel vooruitgang kunnen boeken’, zegt Klopp. „Het was een uitdaging om te trainen volgens strikte regels vanwege het coronavirus. Maar we zullen optimaal aan de start van het laatste deel van de competitie verschijnen. We gaan de intensiteit van de trainingen iedere dag verhogen. We zullen de komende weken goed benutten.”