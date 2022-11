Tottenham en Eintracht door in Champions League, Liverpool klopt Napoli

De Engelse en Duitse club eindigden respectievelijk als eerste en tweede in groep D, waarin alle ploegen voor aanvang van de laatste speelronde nog kans maakten op een vervolg in het belangrijkste Europese bekertoernooi.

Tottenham won dankzij een doelpunt diep in blessuretijd van Pierre-Emile Højbjerg met 2-1 van Olympique Marseille, waardoor de Franse club als vierde eindigde in de poule en uitgespeeld is in Europa. Net als de Spurs kwam ook Eintracht Frankfurt in de uitwedstrijd tegen Sporting Portugal terug van een achterstand. De Duitse club, vorig jaar winnaar van de Europa League, zegevierde eveneens met 2-1 en eindigde 1 punt achter Tottenham op de tweede plaats. Sporting gaat als nummer 3 van de poule verder in de Europa League.

Liverpool in slotfase toch nog voorbij Napoli

Liverpool heeft de groepsfase van de Champions League afgesloten met een overwinning op Napoli. Op Anfield won de Engelse formatie van trainer Jürgen Klopp met 2-0. Op basis van een beter onderling resultaat werden de Italianen toch groepswinnaar. Beide clubs waren al geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League en verwezen Ajax naar de Europa League.

Liverpool kreeg voor rust al de nodige kansen om op voorsprong te komen. Mohamed Salah schoot echter net voorlangs, Curtis Jones kopte naast na een hakballetje van Roberto Firmino en Thiago zag zijn inzet eindigen op de vuisten van doelman Alex Meret.

Virgil van Dijk in conclaaf met de arbiter. Ⓒ ANP/HH

Voor de Italianen was in de eerste fase de beste mogelijkheid voor Tanguy N'Dombele, maar de Fransman vond in het Engelse doel Alisson op zijn weg.

Enkele minuten voor tijd kwam Liverpool na een afwisselende tweede helft toch op voorsprong. Salah gaf het beslissende tikje, nadat Meret aanvankelijk een kopbal van de ingevallen Darwin Núñez ternauwernood uit het doel had weten te houden. Núñez maakte er ook nog 2-0 van, met een doelpunt waar ook Virgil van Dijk een groot aandeel in had.

Van Dijk was zoals gebruikelijk basisspeler bij Liverpool.