Danny van Poppel grijpt net naast zege, Fabio Jakobsen moet in slotfase even afstappen

In de slotfase van de sprintersrit moest Jakobsen dus van zijn fiets stappen. Hierdoor kon hij zijn sprintleider Sam Bennett niet helpen.

Dat bleek ook niet nodig, want de rit werd gewonnen door Bennett, die in de spurt nét Danny van Poppel wist te kloppen. De Ier is direct ook de leider van de etappekoers.

Jakobsen keerde op 11 april in de Ronde van Turkije terug in het peloton, nadat hij 5 augustus vorig jaar bij een vreselijk ongeval in de openingsrit van de Ronde van Polen levensbedreigende verwondingen opliep. Zo brak de sprinter, de Nederlands kampioen van 2019, alle beenderen in zijn gezicht en verbrijzelde hij zijn gehemelte en luchtpijp.