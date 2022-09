Kuyt verliest van Hofland, weer zege PEC Zwolle

De enige treffer van de wedstrijd viel even na rust, toen Michael de Leeuw zijn schot via het been van Tyrese Asante in het net plofte. Hierdoor heeft Willem II inmiddels acht punten uit vijf duels. Bij ADO staat de teller op drie.

Vijfde zege PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft ook de vijfde wedstrijd van dit seizoen in de eerste divisie gewonnen. Bij FC Den Bosch deed de formatie van trainer Dick Schreuder dat met 1-2.

Zwolle kwam in Den Bosch al vroeg op voorsprong, door een doelpunt van Dean Huiberts. Een kleine 10 minuten later was het alweer gelijk, omdat Thomas Beelen de bal in eigen doel werkte. In de slotfase maakte Thomas van den Belt de winnende treffer.

FC Eindhoven verspeelde de eerste punten bij NAC Breda, 1-1. Kaj de Rooij zette NAC in de topper al na 4 minuten op voorsprong. Vlak voor rust werd het gelijk door Ozan Kökcü.

VVV-Venlo klom naar de derde plaats, na de zege thuis op Jong FC Utrecht, 2-1. Sven Braken en Brian Koglin scoorden voor de Limburgse formatie van trainer Rick Kruys, Christopher Mamengi deed dat voor de tegenstander.