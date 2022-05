Ook Noussair Mazraoui zelf bevestigt transfer naar Bayern München

Trainer Erik ten Hag wisselde de rechtsback kort na rust bij een stand van 3-0. Hij gaf Mazraoui daarmee een publiekswissel in de volle Johan Cruijff ArenA. De verdediger uit Leiderdorp doorliep de jeugdopleiding van Ajax en was de afgelopen jaren een vaste waarde in de hoofdmacht.

Eerder op de dag zei technisch directeur Hasan Salihamidzic van Bayern München al zich te verheugen op de komst van Mazraoui. „Noussair is een speler die ons elftal sterker gaat maken. Veel grote clubs in Europa zijn op zoek naar een aanvallend ingestelde rechterverdediger. Mazraoui heeft zich de afgelopen jaren heel goed ontwikkeld in deze rol. Ik ben echt opgelucht dat we een akkoord met hem hebben bereikt.