Technisch directeur Bayern München bevestigt komst Noussair Mazraoui

In een interview geeft Salihamidzic aan zich te verheugen zich op de komst van de 24-jarige Ajacied. „We zijn heel blij dat hij voor ons heeft gekozen. Er moeten nog een paar dingen worden afgehandeld en dan is de overgang officieel. Dat zal snel gebeuren. Noussair is een speler die ons elftal sterker gaat maken.”

Een type als Mazraoui is moeilijk te krijgen, vervolgt Salihamidzic. „Veel grote clubs in Europa zijn op zoek naar een aanvallend ingestelde rechterverdediger. Mazraoui heeft zich de afgelopen jaren heel goed ontwikkeld in deze rol. Ik ben echt opgelucht dat we een akkoord met hem hebben bereikt.” Naar verluidt gaat de speler bij de Duitse kampioen een contract voor vier jaar ondertekenen.

Bayern hoeft geen transfersom voor Mazraoui te betalen, aangezien zijn contract bij Ajax afloopt.