Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Comeback van zaalvoetballers in WK-kwalificatie tegen Moldavië

23.53 uur: De Nederlandse zaalvoetballers hebben een voorschot genomen op een plek in de laatste kwalificatieronde voor het WK. De ploeg van de Spaanse bondscoach Miguel Andrés Moreno won in het Topsportcentrum Almere het eerste duel met Moldavië in de play-offs met 5-2, na een vroege achterstand van 2-0.

"Wat. Een. Comeback!", schreef de KNVB op Twitter. Issam Dahmani maakte twee doelpunten voor Oranje. Woensdag is de return in Moldavië.

Nederland eindigde in het eerste deel van de kwalificatie als tweede in de groep achter Oekraïne. De zaalvoetballers moeten zich daarom via de play-offs zien te plaatsen voor de zogeheten eliteronde van de WK-kwalificatie. Aan die ronde doen twintig landen mee, verdeeld over vijf poules. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar. De vier beste nummers 2 strijden dan in een play-off om de laatste tickets.

Bendsneyder kwalificeert zich in Moto2 als vierde in Texas

21.52 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft zich als vierde gekwalificeerd voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de Moto2. De 24-jarige Rotterdammer zette op het circuit van Austin in Texas zijn één na beste resultaat neer in deze klasse. In 2021 wist Bendsneyder zich twee keer als derde te kwalificeren.

De coureur van het Pertamina Mandalika-team plaatste zich als snelste coureur in Q1 voor het tweede deel van de kwalificatie. Daarin deed Bendsneyder ook bovenin mee. Hij moest uiteindelijk 0,157 seconde toegeven op de Italiaan Celestino Vietti, die in 2.09,432 poleposition veroverde. Bendsneyder start zondag vanaf de tweede startrij. De Nederlander wacht nog op zijn eerste punten dit seizoen. Hij crashte in de openingsrace in Portugal en eindigde daarna in de regen in Argentinië op de 22e plaats.

Zonta van den Goorbergh, de tweede Nederlander in de Moto2, bleef steken in Q1 en start vanaf de 21e plaats. In de Moto3 begint de 18-jarige debutant Collin Veijer ook vanaf die positie aan de race.

In de koningsklasse MotoGP pakte wereldkampioen Francesco Bagnaia zijn eerste pole van dit seizoen. De Italiaan was in Austin de snelste in de kwalificatie met 2.01,892. Bagnaia bleef de Spanjaard Alex Rins 0,160 seconde voor.

Marco Bezzecchi, de leider in het WK-klassement na twee grands prix, zette de vijfde tijd neer. De Italiaan uit het VR46-team van Valentino Rossi behaalde twee weken geleden in Argentinië zijn eerste overwinning in de MotoGP. Bezzecchi voert de WK-stand aan met 50 punten. Bagnaia volgt met 9 punten minder.

Nederlandse darter Landman verliest zijn eerste PDC-finale

20.27 uur: Chris Landman heeft in Wigan voor het eerst de finale van een PDC-toernooi bereikt, maar daarin was hij kansloos tegen Krzysztof Ratajski. De Pool versloeg de 42-jarige Gelderlander met 8-1 en pakte zo zijn tiende PDC-titel. Landman, die eind vorig jaar op het WK in Londen strandde in de tweede ronde, had de finale van het Players Championship 9 bereikt met een zege op de Noord-Ier Brendan Dolan (7-5).

Michael van Gerwen ontbrak in Wigan. Onder anderen Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert deden wel mee, maar zij werden allemaal al vroeg uitgeschakeld.

Nepomniatsjtsji pakt weer leiding in de strijd om WK-titel schaken

16:18 uur Ian Nepomniatsjtsji heeft opnieuw de leiding genomen in de strijd om de wereldtitel schaken. In Astana versloeg de Rus zijn Chinese tegenstrever Ding Liren. Hij staat nu op een voorsprong van 3-2. In de vierde ronde had Nepomniatsjtsji nog een nederlaag geleden, nadat hij zich niet meer had weten te herstellen van een flinke misrekening in de partij.

De tweestrijd duurt tot en met 1 mei en gaat over veertien ontmoetingen. De wereldtitel is vacant, omdat de Noor Magnus Carlsen vorig najaar het besluit nam dat hij zijn titel in het klassieke schaken niet zou verdedigen. Het prijzengeld bedraagt 2 miljoen euro. De winnaar ontvangt 60 procent, de verliezer krijgt 40 procent.

Basketballers van Miami en Minnesota naar play-offs van NBA

08.15 uur: De basketballers van Miami Heat en Minnesota Timberwolves hebben zich als laatste clubs voor de play-offs van de NBA geplaatst. Miami was te sterk voor Chicago Bulls (102-91) en Minnesota klopte Oklahoma City Thunder met 120-95.

Jimmy Butler en Max Strus leverden met ieder 31 punten een groot aandeel in de zege van Miami. Bij Minnesota keerde Rudy Gobert succesvol terug na een schorsing. Hij maakte 21 punten en pakte 10 rebounds.

Sampaoli nieuwe trainer van Flamengo

08.11 uur: Jorge Sampaoli is de nieuwe trainer van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo. De Argentijn heeft een contract ondertekend dat eind volgend jaar afloopt.

De 63-jarige Sampaoli werd vorige maand ontslagen bij Sevilla. Bij Flamengo is hij de opvolger van Vitor Pereira. Sampaoli had eerder de Braziliaanse clubs Santos en Atletico Mineiro onder zijn hoede. Hij was ook bondscoach van Argentinië en Chili.