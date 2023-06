Bijna twee miljoen fans laten PSG stikken: vertrek Lionel Messi komt hard aan

Door onze Telesportredactie

Lionel Messi heeft afscheid genomen van Paris Saint-Germain. Ⓒ ANP/HH

Is het nog wel de moeite om Paris Saint-Germain te volgen als Lionel Messi niet meer in Parijs speelt? Een behoorlijk aantal mensen wereldwijd beantwoordt die vraag met ’nee’, zo is te zien aan het aantal volgers op sociale media.