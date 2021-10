PSV-trainer Roger Schmidt: ‘Ajax haalde topniveau, Dortmund niet’

De man, die Go Ahead Eagles een paar weken geleden nog de beste tegenstander in de Eredivisie noemde, volstond bij de persconferentie van PSV voor het duel in de Europa League met AS Monaco met de mededeling dat Ajax het goed gedaan had en een topniveau haalde. „Daar is Borussia Dortmund ver van verwijderd gebleven. Daarom werd het een afgetekende zege voor Ajax”, aldus Schmidt, die er verder niet teveel woorden aan wilde besteden.

Voor de trainer telt steeds de volgende wedstrijd. Dat is de klus donderdag tegen AS Monaco, evenals Ajax een tegenstander uit de zwaarste categorie. PSV moet het zonder de geschorste Ibrahim Sangaré stellen. Olivier Boscagli schuift daardoor waarschijnlijk door naar het middenveld. Armando Obispo zou dan de tweede centrale verdediger zijn. PSV mist Ritsu Doan. Ryan Thomas keert waarschijnlijk terug bij de groep en is eventueel een paar minuten inzetbaar.