Ten Hag overspoeld met complimenten na ontmanteling Barça: ’Vintage Ferguson’

Erik ten Hag dankt het publiek voor de support. Ⓒ ANP/HH

Erik ten Hag is vrijdag de grote man in Engeland. De trainer van Manchester United boekte donderdagavond in de Europa League-kraker een prachtige overwinning met zijn ploeg op FC Barcelona (2-1), waardoor de Catalanen roemloos zijn uitgeschakeld. De Nederlander wordt bewierookt in de Engelse pers om zijn tactische ingrepen.