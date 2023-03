Snelste tijd en spin voor Max Verstappen in eerste training in Melbourne

Verstappen noteerde een snelste rondetijd van 1.18,790. Hij was daarmee ruim vier tienden sneller dan Lewis Hamilton. Sergio Pérez en Fernando Alonso volgden daarachter. Pérez, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, reed zijn snelste tijd in tegenstelling tot de andere coureurs in de top wel op de hardere medium-band.

Vlekkeloos verliep de eerste training niet voor Verstappen op Albert Park. Hij kampte aanvankelijk met de nodige problemen met schakelen en zijn remmen. Aan het einde van de sessie spinde de Nederlander ook nog, maar dat had geen grote gevolgen.

De training werd voortijdig afgevlagd nadat Williams-coureur Logan Sargeant stilviel. Daarvoor had de sessie ook al tien minuten stilgelegen, omdat het GPS-systeem niet werkte. Nyck de Vries noteerde namens AlphaTauri de veertiende tijd. Hij reed die tijd op de medium-band en gaf 1,1 seconde toe op Verstappen. De Vries was sneller dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, die ook nog een uitstapje maakte in de grindbak.