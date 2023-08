Maurice Steijn spant kort geding aan tegen Pierre van Hooijdonk

Van Hooijdonk beschuldigde Steijn zondagavond van ’duistere deals over spelers met bevriende makelaars’ in diens NAC Breda-tijd. De trainer reageerde door middel van een brief van zijn advocaat Jan Kabalt, waarin hij eiste dat Van Hooijdonk die woorden op de nieuwssite van de NOS én in Studio Voetbal zou terugnemen.

Bekijk ook: Maurice Steijn sommeert Pierre van Hooijdonk te rectificeren

„Van de zijde van Van Hooijdonk is om uitstel gevraagd, maar dat verlenen we niet. We gaan door op de ingeslagen weg, dus een kort geding aanvragen”, aldus Kabalt nu over de eerdere waarschuwing anders naar de kortgedingrechter te stappen. Ook een aangifte wegens laster en smaad wordt door Kabalt en Steijn niet uitgesloten. Het is een publiek geheim dat het tweetal ook zeer ontstemd is over de passieve houding van de NOS.

Van Hooijdonk is eerder al om een reactie gevraagd, maar laat verzoeken daartoe via WhatsApp en telefoontjes onbeantwoord.

VIDEO: Andy van der Meijde haalt uit: ’Pierre is een lul’